Trump sfida il Papa e la destra non sa più a che santo votarsi

Ieri, tra le dichiarazioni più discusse, c’è stata quella di un ex presidente degli Stati Uniti che ha espresso commenti critici nei confronti del Papa, suscitando reazioni contrastanti tra i politici di destra. La polemica ha attirato l’attenzione sui rapporti tra figure religiose e politiche, in un momento in cui la destra cerca di trovare alleanze e punti di riferimento. La vicenda ha alimentato discussioni sui confini tra fede, politica e opinione pubblica.

Non sarà Gesù, d’accordo. Ma devo confessare che ieri, scorrendo la sfilza di dichiarazioni di devozione al pontefice di Roma da parte di presidente del Consiglio, ministri, parlamentari e semplici opinionisti sovranisti, sono stato sfiorato dal sospetto che anche il presidente degli Stati Uniti, come si diceva del capo del governo italiano giusto un secolo fa, sia stato mandato dalla provvidenza, per ragalarci la soddisfazione di un simile spettacolo. Per chi ieri avesse avuto altro da fare, riassumo i fatti nel modo più asettico possibile. In breve, Donald Trump si è prima lanciato in una lunga invettiva contro il Papa via social network, condita da accuse peraltro piuttosto incongrue, considerato il bersaglio, come quella di essere «debole con il crimine», neanche fosse un sindaco di sinistra in cerca di riconferma.🔗 Leggi su Linkiesta.it

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