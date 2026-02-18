Osimhen trattato come un cane dal Napoli? Cioè come un povero cristo che non sa a quale santo votarsi?

Il Napoli ha trattato Osimhen con poca considerazione, creando polemiche tra i tifosi. La gestione dell’attaccante nigeriano, che si è sentito umiliato e si è lamentato pubblicamente, ha alimentato sospetti di cattiva comunicazione interna. La stampa sportiva ha sottolineato come le parole del giocatore siano state fraintese e di come le allusioni dei dirigenti abbiano generato tensioni. Intanto, Osimhen si prepara a rispondere sul campo, mentre i sostenitori si chiedono quali saranno le prossime mosse della società. La situazione resta tesa e ancora tutta da chiarire.

Osimhen trattato come un cane? Cioè come un povero cristo che non sa a quale santo votarsi? La comunicazione ingannevole Viviamo ormai da tempo nell'era della comunicazione globale, laddove ogni evento, grande o piccolo che sia, può ricevere, come del resto avviene puntualmente, una risonanza planetaria grazie alla diffusione dei sempre più aggiornati e agguerriti "device" (si definiscono così in ossequio alla sottomissione alla vulgata dominante, ma potremmo benissimo definirli dispositivi elettronici) capaci di fornire informazioni su ogni dettaglio della nostra vita pubblica o privata. Di conseguenza la comunicazione ha assunto un ruolo grazie al quale è possibile costantemente entrare nei particolari anche scabrosi di personaggi del presente come del passato che ci consentono di venire a conoscenza di misfatti, magagne e altre amenità del genere.