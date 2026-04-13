Dopo quasi una settimana dall’attacco del presidente Donald Trump al Papa Leone XVI, emergono nuovi dettagli su quanto accaduto. L’episodio ha suscitato molte reazioni e si sono susseguite diverse interpretazioni nel mondo politico e religioso. Finora, le informazioni disponibili si concentrano sui commenti pubblici e sulle reazioni ufficiali, ma alcuni aspetti della vicenda restano ancora poco chiari. La vicenda ha attirato l’attenzione di media e osservatori internazionali.

Il clamoroso attacco del presidente Donald Trump a Leone XVI è maturato quasi una settimana dopo le parole più dure del Papa contro la guerra in Iran, quando a Castel Gandolfo si era spinto a lanciare un appello agli americani a scrivere ai membri del Congresso per chiedere di mettere fine alla guerra. Cosa è successo nel frattempo per scatenare l’ira del tycoon? Lo zampino di Obama. Nel post su Truth Social in cui ha dichiarato di non essere un grande fan di Leone XIV, Trump ha spiegato di non apprezzare “il fatto che incontri simpatizzanti di Obama come David Axelrod, un perdente della sinistra, che è uno di quelli che volevano che i fedeli e il clero fossero arrestati”.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Quello che non si sa sull'attacco di Trump al Papa

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