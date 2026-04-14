Durante un'intervista con il Corriere della Sera, un ex presidente ha espresso sorpresa per la posizione della leader di un governo europeo riguardo all'assistenza nella guerra in corso. Ha dichiarato di aver pensato che avesse più coraggio e ha sottolineato che il Papa non comprende la minaccia nucleare rappresentata dall'Iran. Le sue parole si concentrano sulla percezione di un mancato supporto e sulla valutazione delle posizioni internazionali.

«Giorgia Meloni non vuole aiutarci nella guerra, sono scioccato». Così Donald Trump parlando al telefono con il Corriere della Sera. «Piace il fatto che la vostra presidente non stia facendo nulla per ottenere il petrolio? - chiede Donald Trump - Piace alla gente? Non posso immaginarlo. Sono scioccato da lei. Pensavo che avesse coraggio, mi sbagliavo». E ancora: «È lei che è inaccettabile, perché non le importa se l'Iran ha una arma nucleare e farebbe saltare in aria l'Italia in due minuti se ne avesse la possibilità», ha detto sulle parole della premier dopo l'attacco del presidente americano al Papa. E su Leone, dopo le parole di ieri, aggiunge: «Non ha idea di cosa sta succedendo in Iran».🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Trump: «Scioccato da Meloni, non vuole aiutarci: pensavo avesse coraggio. Il Papa non capisce che l'Iran è una minaccia nucleare»

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«Pensavo che il senso fosse chiaro…», Meloni su Trump alla fine deve cedere. Il caso dopo l’attacco al Papa: cosa è successo sui suoi social«Pensavo che il senso della mia dichiarazione di questa mattina fosse chiaro, ma lo ribadisco con maggiore chiarezza.