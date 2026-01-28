Trump minaccia Iran attacco armato se non si raggiunge accordo su nucleare Teheran risponde | non negoziamo sotto minaccia

La tensione tra Stati Uniti e Iran cresce ancora. Donald Trump ha minacciato un attacco militare se Teheran non accetterà un accordo sul nucleare. Risponde il governo iraniano: «Non negoziamo sotto minaccia». La situazione si fa sempre più difficile, con il rischio di un conflitto aperto che si fa strada all’orizzonte.

La minaccia di un conflitto tra Iran e Stati Uniti è sempre più concreto. Lo stato di allarme si è alzato nel momento in cui Donald Trump, con un posto sui social, ha messo in allerta Teheran affermando che il tempo per il Paese «sta per scadere» e che una massiccia armata statunitense si sta muovendo verso il Paese se non si raggiunge un accordo sul nucleare. La dichiarazione di Donald Trump Scrivendo sui social media, il presidente degli Stati Uniti ha affermato che la flotta guidata dalla portaerei USS Abraham Lincoln era più grande di quella inviata in Venezuela prima della rimozione di Nicolás Maduro all'inizio di questo mese ed era «pronta a portare a termine rapidamente le sue missioni con rapidità e violenza, se necessario».

Le recenti proteste in Iran hanno causato numerosi arresti e vittime, secondo le ONG.

Trump minaccia ancora l'Iran se impiccherà manifestanti: prima esecuzione prevista mercoledì

