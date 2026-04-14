Trump al Corriere ' scioccato da Meloni pensavo avesse coraggio'

Durante un'intervista telefonica con il Corriere della Sera, Donald Trump ha dichiarato di essere rimasto sorpreso dalle posizioni di Giorgia Meloni riguardo all'assistenza nella guerra, affermando di aver pensato che avesse più coraggio. Trump ha espresso il suo stupore nel commentare le scelte politiche della leader italiana, sottolineando di non aspettarsi un atteggiamento simile. Le sue parole riflettono una critica diretta alle decisioni di Meloni su questo fronte.

"Giorgia Meloni non vuole aiutarci nella guerra, sono scioccato": lo afferma Donald Trump parlando al telefono con il Corriere della Sera. "Piace il fatto che la vostra presidente non stia facendo nulla per ottenere il petrolio? - chiede Donald Trump - Piace alla gente? Non posso immaginarlo. Sono scioccato da lei. Pensavo che avesse coraggio, mi sbagliavo".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Trump al Corriere, 'scioccato da Meloni, pensavo avesse coraggio' TRUMP AL CORRIERE ELOGIA MELONI E L'ITALIA: UN'AMICA CERCA SEMPRE DI OFFRIRE UN AIUTO Leggi anche: Trump: «Scioccato da Meloni, non vuole aiutarci: pensavo avesse coraggio. Il Papa non capisce che l'Iran è una minaccia nucleare» Leggi anche: Salvini: pensavo Vannacci avesse lealtà