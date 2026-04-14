Trump | Scioccato da Meloni mi sbagliavo su di lei E il nuovo attacco al Papa | Sull’Iran dovrebbe tacere

In un messaggio pubblicato sui social, un ex presidente ha dichiarato di essere rimasto scioccato da alcune affermazioni recenti della leader italiana, riconoscendo di essersi sbagliato su di lei. Nelle stesse ore, ha rivolto nuove critiche al Papa, sostenendo che sulla questione iraniana dovrebbe mantenere il silenzio. Questa serie di dichiarazioni arriva a meno di un giorno da una condanna pubblica delle dichiarazioni di Trump contro un papa del passato.

A neanche 24 ore di distanza dalla sua tarda condanna alle parole diDonald Trumpcontro Papa Leone, che ancheGiorgia Melonifinisce nel delirante mirino a stelle e strisce. “Inaccettabili” le parole del presidente secondo il premier, e “inaccettabile lei” secondo il tycoon che non prende le sue difese. Interpellato dalCorriere della Sera, Trump prosegue nel suo sparare a zero attaccando frontalmente Meloni. Il premier solo due ore prima al Vinitaly aveva ribadito quanto chiarito nella serata di ieri: “Quando non si è d’accordo con un alleato bisogna dirlo. Non mi sentirei a mio agio in una società dove i leader religiosi fanno quello che dicono i leader politici.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Trump: “Scioccato da Meloni, mi sbagliavo su di lei”. E il nuovo attacco al Papa: “Sull’Iran dovrebbe tacere” Iran, Trump annuncia stop di 5 giorni agli attacchi Leggi anche: Trump: «Scioccato da Meloni. Mi sbagliavo su di lei, non vuole aiutarci. Il Papa non capisce che l'Iran è una minaccia nucleare» Leggi anche: Trump: «Scioccato da Meloni, mi sbagliavo su di lei: pensavo avesse coraggio. Il Papa non capisce che l'Iran è una minaccia nucleare»