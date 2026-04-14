L'ex presidente degli Stati Uniti ha espresso disappunto nei confronti della premier italiana, commentando una sua dichiarazione riguardante un attacco del presidente americano contro il papa Leone XIV. Trump ha affermato che la posizione di Meloni è inaccettabile e ha dichiarato di aver commesso un errore nel suo giudizio precedente sulla sua persona. La vicenda riguarda una presa di distanza della leader italiana da una critica statunitense rivolta al papa.

AGI - Donald Trump ha criticato la premier italiana Giorgia Meloni per avere difeso papa Leone XIV definendo "inaccettabili" l'attacco del presidente americano. "È lei che è inaccettabile, perché non le importa se l'Iran ha una arma nucleare e farebbe saltare in aria l'Italia in due minuti se ne avesse la possibilità", ha detto al Corriere della Sera. Meloni "piace alla gente? Non posso immaginarlo. Sono scioccato da lei. Pensavo che avesse coraggio, mi sbagliavo", ha aggiunto. Il petrolio. "Piace il fatto che la vostra presidente (del Consiglio, ndr) non stia facendo nulla per ottenere il petrolio?", ha chiesto Trump al Corriere. "Dice semplicemente che l'Italia non vuole essere coinvolta.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Trump attacca Meloni: "È inaccettabile, mi sbagliavo su di lei"

Trump: «Scioccato da Meloni. Mi sbagliavo su di lei, non vuole aiutarci»

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