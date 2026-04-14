Trump riceve il McDonald’s alla Casa Bianca | mancia da 100 dollari

Ieri, alla Casa Bianca, il presidente ha ricevuto una consegna di cibo proveniente da un noto fast food, con una mancia di 100 dollari. L'evento si è svolto nello Studio Ovale e ha attirato l'attenzione dei media, trasformandosi in un momento insolito per la residenza ufficiale. La consegna del pasto è stata documentata e ha suscitato numerose discussioni sui social e tra gli osservatori.

Ieri, Donald Trump ha ricevuto una consegna di cibo direttamente presso lo Studio Ovale, trasformando un normale servizio a domicilio in un evento mediatico senza precedenti alla Casa Bianca. Sharon Simmons, nota come la Nonna, si è presentata alla porta della residenza presidenziale per consegnare due sacchetti di McDonald’s ordinati dal tycoon e dal suo entourage. Il momento del citofono allo Studio Ovale. L’episodio ha rotto ogni schema di normalità quando la collaboratrice di DoorDash ha suonato al citofono proprio mentre all’interno dello Studio Ovale si svolgeva una riunione. Poco dopo il segnale acustico, il presidente degli Stati Uniti è uscito personalmente per accogliere la donna, scherzando sul fatto che l’accaduto non sembrasse affatto una messinscena organizzata.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trump riceve il McDonald’s alla Casa Bianca: mancia da 100 dollari Trump riceve un’ordinazione di McDonald’s alla Casa Bianca, poi il siparietto con l’addettaFedele alla sua passione per il cibo fast food, Donald Trump si è fatto consegnare un ordine di McDonald’s direttamente nello Studio Ovale. Trump ordina McDonald’s alla Casa Bianca, la richiesta surreale alla rider: «Resti per la conferenza stampa» – Il videoTra una bordata a Papa Leone e un annuncio sulla guerra in Iran, Donald Trump si è concesso una pausa pranzo ordinando McDonald’s direttamente alla... Scontro Casa Bianca-Vaticano: Meloni prima tace, ma poi arriva la “condanna”. Pd e 5S: “Grave per una cristiana”. @tommasorodano x.com Il complicato rapporto tra il Vaticano e la Casa Bianca trova origine nel messaggio papale inconciliabile con l’azione politica americana. Critico il fronte cattolico Usa - facebook.com facebook