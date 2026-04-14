Trump pretende i nostri cacciamine Chigi però non vuole finire in trappola

La Casa Bianca ha richiesto l'invio di cacciamine da parte del Regno Unito, mentre il governo italiano si prepara a ricevere un mandato internazionale dall'ONU. Keir Starmer ha smentito il coinvolgimento britannico nella questione. Nel frattempo, il governo italiano si mostra cauto, evitando di cadere in possibili trappole diplomatiche. La situazione rimane tesa e in evoluzione, con attese di ulteriori sviluppi ufficiali.

La richiesta di Donald Trump di inviare navi cacciamine nella zona dello Stretto di Hormuz non verrà accettata dall’Italia. È quanto apprende La Verità da fonti di primo piano. Trump ha affermato che gli Usa invieranno nella zona «navi cacciamine altamente sofisticate insieme al Regno Unito e a un paio di altri Paesi». Il primo ministro britannico, Keir Starmer, ha smentito: «Il Regno Unito», ha detto Starmer, «non sostiene il blocco navale dello Stretto di Hormuz annunciato dal presidente americano». Starmer ha aggiunto che in settimana, insieme al presidente francese, Emmanuel Macron, riunirà «un vertice dei leader di decine di altri Paesi per salvaguardare la navigazione una volta terminato il conflitto».🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Trump pretende i nostri cacciamine. Chigi però non vuole finire in trappola Cacciamine italiane nel Golfo, l’offerta di Trump che imbarazza MeloniC’è un pesante pressing sul governo Meloni, con gli Usa che si aspettano una mano italiana per uno sminamento nello stretto di Hormuz. Leggi anche: Trump: «L’Iran vuole un accordo, sta parlando coi nostri. La guerra finirà presto» Trump cattura Maduro e vuole gestire il Venezuela IL SALVATORE… DI SÉ STESSO C’è un momento in cui la politica smette di essere potere e diventa religione. E non quella che eleva… ma quella che pretende fede cieca. Donald Trump non parla più ai cittadini: si rappresenta come messia. Mani ch - facebook.com facebook Una sinistra senza programmi pretende di dettare l'agenda a Trump “Meloni fermi Trump!”. L’ultimo delirio di una sinistra imbarazzante x.com