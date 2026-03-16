Durante una conferenza stampa alla Casa Bianca, l'ex presidente ha affermato che l’Iran desidera un accordo e sta negoziando con gli Stati Uniti. Ha anche dichiarato che il conflitto finirà a breve e che il prezzo del petrolio scenderà drasticamente. Le sue parole sono state pronunciate prima di un evento ufficiale alla residenza presidenziale.

«La guerra finirà presto, il prezzo del petrolio cadrà come un masso». Donald Trump è tornato a parlare del conflitto in Iran nel corso di una conferenza stampa prima di un evento alla Casa Bianca. «L’Iran vuole un accordo. Stanno parlando con il nostro team», ha detto il presidente Usa, aggiungendo che il regime di Teheran «è stato distrutto» e chiarendo che comunque la campagna militare «continua, oltre 7.000 obiettivi sono stati colpiti». E ancora: «Oltre 100 imbarcazioni iraniane affondate nello stretto di Hormuz, di cui trenta posamine che sono ora in fondo al mare». «Bisogna che i Paesi alleati ci aiutino nello stretto di Hormuz», ha sottolineato il presidente americano, per poi tirare una stoccata dolce-amara ad Emmanuel Macron: «Su una scala da 0 a 10, lui è stato da 8. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Trump: «L’Iran vuole un accordo, sta parlando coi nostri. La guerra finirà presto»

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