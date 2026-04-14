Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che non intende chiedere scusa a Papa Leone XIV, a seguito delle recenti critiche rivolte al pontefice. La decisione arriva dopo un dibattito pubblico sulle dichiarazioni fatte dal leader americano, senza che siano state avanzate richieste di chiarimento o di rimedio ufficiale. La vicenda ha suscitato reazioni in ambito politico e religioso, senza che siano state prese ulteriori misure ufficiali.

Il presidente americano Donald Trump ha affermato che non chiederà scusa a Papa Leone XIV, in seguito alle forti critiche rivolte al pontefice. Il presidente americano Donald Trump ha dichiarato di non avere intenzione di chiedere scusa a Papa Leone XIV, che ha definito “un debole“, in seguito alle forti critiche rivolte al pontefice. “Papa Leo ha rilasciato dichiarazioni false. Si è opposto fermamente a ciò che sto facendo riguardo all’Iran e non possiamo accettare un Iran dotato di armi nucleari”, ha affermato Trump dalla Casa Bianca, riferendosi alle dichiarazioni del Papa che chiedevano la fine delle violenze nella guerra con l’Iran. Trump ha inoltre affermato che il Papa “ha mostrato grande debolezza di fronte alla criminalità e ad altre questioni”.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

© Periodicodaily.com - Trump non chiederà scusa al Papa

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Disappunto di Trump su Papa Leone: “Non voglio un Papa che critichi il Presidente americano. È un debole”Toni duri di Trump su Papa Leone XIV, definendolo “debole” e “pessimo sulla politica estera”.

Trump refuses to apologize to Pope

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