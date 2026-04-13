Trump non si scusa con il Papa ' ha detto cose sbagliate'

Donald Trump ha dichiarato che non si scusa con il Papa, sostenendo che il Pontefice ha pronunciato affermazioni sbagliate. In un intervento pubblico, l’ex presidente ha anche affermato che il Papa è debole sul tema del crimine. Queste dichiarazioni seguono un confronto tra le parti, senza che siano stati fatti passi indietro o scuse formali. La vicenda si inserisce nel contesto delle tensioni tra l’ex presidente e la Chiesa.

"Non c'è nulla di cui scusarsi" con il Papa: "ha detto cose che sono sbagliate". Lo ha detto Donald Trump, ribadendo che il Pontefice è "debole" sul crimine.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Trump non si scusa con il Papa, 'ha detto cose sbagliate' L'Inter ha detto le cose sbagliate nel momento sbagliatoDurante la conferenza stampa che precede Inter-Juventus, Cristian Chivu viene interrogato sulla questione arbitrale. Rubio ha parlato in modo più elegante agli alleati, ma ha detto le stesse cose di TrumpIl segretario di Stato ha evitato gli attacchi frontali che il vicepresidente Vance aveva adottato l’anno scorso. DONALD TRUMP RECIBIÓ A LIONEL MESSI EN LA CASA BLANCA