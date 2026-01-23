La Groenlandia, vasta isola nel cuore dell’Artico, ha da sempre attirato l’interesse degli Stati Uniti. Per oltre centocinquant’anni, gli Usa hanno cercato di ottenere il controllo di questa regione strategica, che rappresenta risorse naturali e una posizione geopolitica di grande rilevanza. Recentemente, le dichiarazioni di Donald Trump hanno riacceso l’attenzione su questa questione, sottolineando l’importanza di questa terra per gli interessi americani.

Gli Stati Uniti vogliono la Groenlandia da almeno un secolo e mezzo e, parola di Donald Trump, «in un modo o nell’altro» la acquisiranno dalla Danimarca, «con le buone o con le cattive». Anche a dispetto dell’autodeterminazione della popolazione locale, contraria a un’annessione agli Usa, dell’opposizione del regno danese, di cui la Groenlandia costituisce un territorio autonomo, e degli alleati della Nato e dell’Unione europea, di cui fanno parte Copenaghen e quindi anche Nuuk. Ma nemmeno il rischio di archiviare l’Alleanza atlantica con un attacco diretto ai confini di uno Stato membro sembra poter frenare l’inquilino della Casa bianca. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - L’isola del tesoro nel mirino di Trump: ecco perché la Groenlandia è così importante per gli Usa

Groenlandia nel mirino di Trump: gli interessi Usa nell’ArticoL’interesse degli Stati Uniti per la Groenlandia si inserisce nel quadro delle strategie di sicurezza in risposta alle crescenti tensioni con Cina e Russia nell’Artico.

Groenlandia, Trump: “Dobbiamo averla. I funzionari danesi non ci vanno nemmeno”. Media: Nato non condivide informazioni di intelligence sull’isola con gli UsaIn vista del Forum di Davos, Donald Trump ha riaffermato l’interesse degli Stati Uniti per la Groenlandia, sottolineando l’importanza strategica dell’isola e le difficoltà nel negoziare con i funzionari danesi.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Il vero motivo per cui Trump vuole la Groenlandia #shorts

Argomenti discussi: L’isola del tesoro della musica italiana; Sito Istituzionale | Lezioni di Letteratura 2026, al via la VI edizione; NATO sotto stress. Perché Trump vuole la Groenlandia?; Lezioni di Letteratura, tornano gli incontri al Parco della Musica a Roma.

L’isola del tesoro nel mirino di Trump: ecco perché la Groenlandia è così importante per gli UsaPossiede giacimenti non sfruttati di oltre 43 dei 50 materiali critici per chip e dispositivi elettronici vari, è all'ottavo posto al mondo per depositi di terre rare e controlla una zona economia esc ... tpi.it

Taiwan: ecco perché l'isola del tesoro fa gola a tutti - Focus.itTaiwan, da mesi al centro delle cronache internazionali, è nel mirino della Repubblica popolare cinese. Tutti si chiedono quando verrà invasa e da chi verrà difesa. focus.it

L'Isola del Tesoro - Asilo Nido e Ludoteca. Nomadic · Guava. Oggi neve in asilo... - facebook.com facebook