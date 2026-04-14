Trump nega incredibilmente di essersi paragonato a Gesù nella foto pubblicata sui social | Ero ritratto come medico Solo le fake news potevano inventare quella storia | VIDEO

L'ex presidente degli Stati Uniti ha negato di essersi paragonato a Gesù Cristo in una foto pubblicata sui social e successivamente rimossa. Rispondendo ai giornalisti fuori dalla Casa Bianca, ha spiegato di aver condiviso l’immagine senza voler rappresentare se stesso come figura religiosa. Ha aggiunto che si trattava di un’immagine di un medico e ha definito le notizie che suggerivano un paragone come false.

Donald Trump nega di essersi paragonato a Gesù nella foto pubblicata sul social Truth e poi rimossa. Rispondendo ad alcune domande dei giornalisti, fuori dalla Casa Bianca, il presidente Usa ha affermato: “Ho postato quella foto, ma non ero Gesù Cristo. Pensavo di essere un medico della Croce Rossa. Solo le fake news potevano inventare quella storia. Sono io ritratto come un dottore che guarisce le persone”. La foto era stata pubblicata sul profilo social del tycoon dopo il violento attacco di quest’ultimo nei confronti di Papa Leone XIV. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da TPI (@tpi) Nell’immagine, realizzata con l’Intelligenza Artificiale, Trump era raffigurato con una tunica mentre impone la mano su un malato, circondato da militari, infermieri e fedeli adoranti e in preghiera.🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Trump nega incredibilmente di essersi paragonato a Gesù nella foto pubblicata sui social: “Ero ritratto come medico. Solo le fake news potevano inventare quella storia” | VIDEO La foto AI di Trump nei panni di Gesù guaritore diventa virale in poche ore: bufera colossale sui socialQuando la politica tenta di sostituirsi alla fede, le conseguenze non tardano ad arrivare. Non solo il violento attacco a Papa Leone XIV: Trump si raffigura come Gesù in un’immagine sui socialTrump come Gesù: è l’immagine shock, realizzata con l’Intelligenza Artificiale, postata dal presidente statunitense sul social Truth. E Trump non finisce di stupire , in negativo . Lui nella sua sciocca onnipotenza ora prende di mira papa Leone .Pensa che , da cittadino americano ,debba obbedire al presidente degli stati uniti .Ma l’ attacco goffo e scriteriato e ‘ una dichiarazione di impotenz - facebook.com facebook Negoziati Usa-Iran in corso su riparazioni di guerra e Hormuz, Trump: "Nostre petroliere transitate nello Stretto", Irgc nega x.com