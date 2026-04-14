La foto AI di Trump nei panni di Gesù guaritore diventa virale in poche ore | bufera colossale sui social

Una immagine creata con intelligenza artificiale che ritrae l'ex presidente degli Stati Uniti nei panni di Gesù che compie un miracolo ha attirato rapidamente l'attenzione sui social media, diventando virale in poche ore. La diffusione di questa foto ha suscitato numerose reazioni e polemiche, aprendo un dibattito acceso tra utenti online. La rappresentazione ha generato discussioni sulla linea sottile tra politica, religione e libertà di espressione.