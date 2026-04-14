La foto AI di Trump nei panni di Gesù guaritore diventa virale in poche ore | bufera colossale sui social
Una immagine creata con intelligenza artificiale che ritrae l'ex presidente degli Stati Uniti nei panni di Gesù che compie un miracolo ha attirato rapidamente l'attenzione sui social media, diventando virale in poche ore. La diffusione di questa foto ha suscitato numerose reazioni e polemiche, aprendo un dibattito acceso tra utenti online. La rappresentazione ha generato discussioni sulla linea sottile tra politica, religione e libertà di espressione.
Quando la politica tenta di sostituirsi alla fede, le conseguenze non tardano ad arrivare. Nemmeno se a farlo è il presidente degli Stati Uniti. Donald Trump si è trovato al centro di una bufera mediatica e religiosa dopo aver pubblicato su Truth Social un’immagine generata dall’intelligenza artificiale che lo ritrae in vesti cristologiche: tunica bianca, mano che emana luce divina, nell’atto di guarire un malato circondato da militari, infermieri e fedeli in adorazione. L’immagine non è passata inosservata. Nel montaggio AI, Trump appare come una figura messianica intenta a imporre le mani su un infermo disteso in un letto d’ospedale..🔗 Leggi su Screenworld.it
Trump si "trasforma" nel Messia. Posta una foto generata con l'IA nei panni di Gesù mentre cura un malatoIl presidente americano, Donald Trump , dopo aver pesantemente attaccato Papa Leone XIV, ha pubblicato su Truth un’immagine generata...
“Scenario apocalittico”: questa immagine della frana di Patacciato diventa virale sui social, ma è tutto frutto dell’Ai. Le autorità: “Non diffondete foto false, creano panico inutile”Un’autostrada collassata su più livelli, una collina intera franata, un treno ad alta velocità sospeso sul nulla.
MEDIO ORIENTE | Petroliera cinese attraversa lo Stretto di Hormuz dopo il blocco Usa. Nyt, Trump boccia la proposta dell'Iran sullo stop di 5 anni ad arricchimento uranio. Axios, Rubio ospita colloqui diretti tra Israele e Libano. In agenda le ipotesi di cessate il - facebook.com facebook
Trump mette la Cina davanti al bivio Iran. Di @giuliapompili x.com