Trump minaccia l’Italia | l’Iran risponde con un gesto inaspettato

Donald Trump ha rivolto un’affermazione diretta alla premier italiana, affermando che non desidera essere coinvolta nel conflitto in corso tra Iran e altre nazioni. In risposta, le autorità iraniane hanno compiuto un gesto inatteso, senza ulteriori dettagli sui contenuti o le modalità dell’azione. La disputa tra le parti si inserisce in un quadro di tensioni più ampio, che coinvolge anche altri paesi e interessi internazionali.

Donald Trump ha scagliato un attacco diretto contro la premier Giorgia Meloni, sostenendo che la leader italiana non desideri essere trascinata nel conflitto che coinvolge l’Iran. Durante un suo intervento, il presidente statunitense ha ipotizzato una pericolosa vulnerabilità per il nostro Paese, asserendo che Teheran, possedendo armamenti nucleari, potrebbe colpire l’Italia in appena due minuti se ne avesse la possibilità. La reazione diplomatica di Teheran sui social media. Le dichiarazioni del leader americano hanno rapidamente superato i confini della politica tradizionale, finendo sotto la lente d’osservazione delle rappresentanze diplomatiche iraniane attive sulle piattaforme digitali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trump minaccia l’Italia: l’Iran risponde con un gesto inaspettato Iran, Trump minaccia con l’armata. Teheran: risposta schiacciante Leggi anche: Trump minaccia Iran, attacco armato se non si raggiunge accordo su nucleare. Teheran risponde: «non negoziamo sotto minaccia» Leggi anche: Trump minaccia di scatenare l’Armata Usa, l’Iran risponde: “Reagiremo come mai prima d’ora”