Donald Trump torna a minacciare l’Iran. Il presidente americano dice che può usare la forza e ha annunciato che un’imponente flotta sta salpando verso il paese mediorientale. La tensione tra Stati Uniti e Iran si alza ancora di più.

Donald Trump minaccia di nuovo l’Iran. Il presidente degli Stati Uniti è pronto a usare la forza contro Teheran, annunciando che “un’imponente Armada sta facendo rotta verso l’Iran”. “Si muove rapidamente”, assicura Trump in un post su Truth parlando di una “flotta più grande di quella inviata in Venezuela, guidata dalla grande portaerei Abraham Lincoln”. Per Trump, anche questa armata – così come quella che ha operato in Venezuela – è “pronta e in grado di compiere rapidamente la sua missione con rapidità e violenza, se necessario”. L’Iran, però, non sta a guardare e annuncia che reagirà “come mai prima d’ora” in caso di attacco statunitense. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Trump minaccia di scatenare l’Armata Usa, l’Iran risponde: “Reagiremo come mai prima d’ora”

La tensione tra Stati Uniti e Iran sale ancora.

La tensione tra Stati Uniti e Iran torna a salire.

