Dopo Trump anche Vance attacca il Papa | Il Vaticano dovrebbe attenersi alle questioni morali | VIDEO

Dopo le dichiarazioni di Donald Trump contro il Papa, anche il vicepresidente degli Stati Uniti ha rivolto critiche al Vaticano, affermando che dovrebbe concentrarsi esclusivamente sulle questioni morali. La discussione ha attirato l’attenzione sui recenti commenti pubblici di figure politiche statunitensi nei confronti della Chiesa cattolica. La vicenda si inserisce in un contesto di tensioni tra politica e religione, con interventi che hanno suscitato reazioni e dibattiti pubblici.

Dopo l’attacco senza precedenti di Donald Trump a Papa Leone XIV, il vicepresidente Usa JD Vance rincara la dose. Intervenuto al programma di Fox News, Special Report with Bret Baier, Vance, anziché spegnere le polemiche, ha attaccato nuovamente il Pontefice e il Vaticano. Il vice di Trump ha infatti dichiarato: “Ritengo certamente che, in alcuni casi, sarebbe preferibile che il Vaticano si attenesse alle questioni morali e che lasciasse che il presidente degli Stati Uniti si occupasse di definire le politiche pubbliche americane”. Il vicepresidente degli Stati Uniti, Jd Vance: «Sarebbe meglio per il Vaticano tenersi fuori dalla politica USA e attenersi alle questioni di moralità».🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Dopo Trump anche Vance attacca il Papa: “Il Vaticano dovrebbe attenersi alle questioni morali” | VIDEO Scontro Papa-Trump, Vance rincara la dose: "Il Vaticano dovrebbe attenersi alle questioni morali"Non si placano le polemiche dopo il duro affondo che il presidente Usa Donald Trump ha fatto contro Papa Leone XIV. Vance, 'il Vaticano dovrebbe attenersi alle questioni morali'Il vicepresidente americano JD Vance ha affermato che il Vaticano dovrebbe "attenersi alle questioni morali". Pope Leo: Trump’s Iran threat “unacceptable” | Inside the Vatican Podcast SCONTRO USA - VATICANO | Il vicepresidente Cei dopo l’attacco di Trump a Leone XIV - facebook.com facebook #Salvini difende Leone XIV dopo critiche Trump | Il filo rosso che unisce Lega e Papa nella ricerca della pace. x.com