Iran Araghchi agli Usa | Non rinunceremo all' arricchimento dell' uranio neppure se ci attaccate

L'Iran ribadisce di non voler cedere sull’arricchimento dell’uranio. In un messaggio chiaro agli Stati Uniti, il vice ministro degli Esteri Araghchi dice che Teheran non rinuncerà a questa attività, anche se dovesse scoppiare una guerra. La tensione tra le parti resta alta, mentre l’Iran si prepara a continuare le sue politiche nucleari senza compromessi.

L'Iran non intende rinunciare all'arricchimento dell'uranio sul proprio territorio neanche se gli "venisse imposta una guerra". Lo ha dichiarato Abbas Araghchi, ministro degli Esteri della Repubblica islamica e capo negoziatore nella trattativa sul nucleare con gli Stati Uniti, intervenendo a un evento pubblico a Teheran. "Nessuno ha il diritto di dettare le nostre azioni", ha puntualizzato il capo della diplomazia iraniana che, come riporta l'agenzia Mehr, venerdì sera ha incontrato l'inviato statunitense Steve Witkoff in Oman. "L'asse portante della Costituzione post-rivoluzionaria è l'indipendenza, che non ammette influenze straniere.

L'Iran ribadisce che non rinuncerà all’arricchimento dell’uranio, anche se gli Stati Uniti dovessero imporre una guerra.

L’Iran si prepara a incontrare gli Stati Uniti per un nuovo round di negoziati sul nucleare, previsto già la prossima settimana.

