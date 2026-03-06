Trump la preghiera alla Casa Bianca | il video virale

Un video che mostra Donald Trump mentre prega nello Studio Ovale è diventato virale sui social. Il filmato è stato diffuso da Dan Scavino, assistente del presidente, e ritrae il momento di raccoglimento dell’ex presidente alla Casa Bianca. La clip ha attirato l’attenzione degli utenti e sta circolando ampiamente online.

(Adnkronos) – Donald Trump e la preghiera virale. Un video diffuso sui social da Dan Scavino, assistente del presidente, mostra il momento di raccoglimento nello Studio Ovale. Trump, seduta alla sua scrivania, è circondato da un gruppo di persone. Quelle più vicine, appoggiano le mani sulle spalle e sulle braccia del presidente, fulcro di una.