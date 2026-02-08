Jack White ha preso di mira Donald Trump dopo un post considerato razzista contro gli Obama. Il musicista ha scritto che un messaggio simile avrebbe fatto licenziare chiunque, da qualsiasi lavoro, subito, tranne che dalla posizione più alta del mondo. In poche parole, White ha criticato la tolleranza di Trump verso i commenti d’odio.

«Un post del genere farebbe licenziare chiunque, da qualsiasi lavoro, immediatamente. tranne che dalla posizione più importante del mondo». Con queste parole Jack White ha attaccato Donald Trump che, pochi giorni fa, ha pubblicato uno scioccante post razzista contro i coniugi Obama. Il presidente degli Stati Uniti ha condiviso sul suo social Truth un video che ritraeva Barack e Michelle Obama come scimmie, che è stato poi rimosso. «Trump è un razzista, uno stupratore, un criminale, un truffatore (in questo momento sta ordinando al governo USA di pagargli 10 miliardi di dollari semplicemente perché nessuno glielo impedisce), soffre chiaramente di demenza, eppure ha il potere di mandare soldati dell’ICE in stile Gestapo a uccidere i nostri cittadini e, cosa ancora più pericolosa, ha i codici nucleari e può sterminare l’umanità in qualsiasi momento per un capriccio egocentrico. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Jack White attacca Trump dopo il post razzista contro gli Obama

Approfondimenti su Jack White

Donald Trump si rifiuta di rispondere alle domande dei giornalisti sul video razzista rivolto a Barack e Michelle Obama.

Donald Trump si rifiuta di scusarsi per il video che mostra gli Obama come scimmie.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Jack White

Argomenti discussi: Jack White attacca Trump dopo il post razzista sugli Obama: Arrestate quest’uomo; Live Nation ha comprato Forum e Carroponte.

Jack White attacca Trump dopo il post razzista sugli Obama: «Arrestate quest’uomo»«Un post del genere farebbe licenziare chiunque, da qualsiasi lavoro, immediatamente... tranne che dalla posizione più importante del mondo» ... rollingstone.it

Vigna PR. . TICKETS IM VERKAUF! Jack White live in Lignano Sabbiadoro 21. Juni 2026 Arena Alpe Adria Tickets im Verkauf bei Oeticket: bit.ly/JWlignanoOE Mit The White Stripes schrieb Jack White Rockgeschichte – von White Blood Cells üb facebook

JACK WHITE AGGIUNGE UNA SECONDA DATA IN ITALIA NELL’ESTATE 2026 21 giugno Lignano Sabbiadoro, Arena Alpe Adria L’artista si esibirà a Lignano Sabbiadoro nella suggestiva Arena Alpe Adria, immersa nel verde e a pochi passi dal mare Bigliett x.com