Ogni volta che qualcuno cancella un post pubblicato sui social media, in particolare quando il suo contenuto riguarda questioni politiche o personali, si aprono dibattiti sulla libertà di espressione e sulle regole delle piattaforme online. Recentemente, si sono verificati casi in cui utenti sono stati bloccati o i loro contenuti rimossi senza spiegazioni chiare, portando a interrogativi su come vengono applicate le politiche di moderazione e sui limiti della censura digitale.

Tra attacchi al Papa e preghiere nello Studio Ovale, l'inquilino di Pennsylvania Avenue costruisce un'immagine che va oltre la presidenza Ogni volta che qualcuno cancella un post pubblicato sui social media, in particolare quando il suo contenuto ha generato in pochissimo tempo una fortissima polarizzazione degli utenti e, al contempo, è rilanciato e commentato anche dagli altri media, ci viene in automatico pensare che la rimozione equivale a un’ammissione di responsabilità. Un tentativo, per quanto maldestro, di rimediare e mettere una toppa alla cavolata, insomma, una raffazzonata exit strategy alla quale ricorrere per spegnere l’audience di un epic fail che può travolgerci.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La politica messianica di Donald Trump

La sconfitta politica di Meloni ha un nome e un cognome, Donald TrumpSe è vero, come dicono tutti, che il voto del referendum è stato un voto politico e una bocciatura del governo di Giorgia Meloni, ben più di un...

Marina Berlusconi, il commento su Donald Trump e la sua politica: “La chiama libertà, ma…”Marina Berlusconi torna al centro del dibattito pubblico con una lunga intervista al Corriere della Sera che tocca molti dei nodi più delicati...

Pope Leo XIV Responds to Trump’s Attack

Donald Trump si crede papa e sembra voler spodestare papa Leone XIV. Lo fa con un lungo post sul suo social Truth in cui definisce il pontefice un “debole sul fronte della criminalità e pessimo in politica estera”. Di Salvatore Cannavò - facebook.com facebook

Dopo l’attacco di Donald Trump al Papa, tanti sono stati gli interventi a difesa del Pontefice da parte del mondo politico italiano. “Trovo inaccettabili le parole del presidente Trump nei confronti del Santo padre. Il Papa è il capo della chiesa cattolica, ed è giusto x.com