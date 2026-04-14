Donald Trump ha pubblicato un’immagine creata dall’intelligenza artificiale in cui si raffigurava in una veste quasi divina. L’immagine ha suscitato reazioni di sorpresa e confusione, portando alla sua rimozione poco dopo la pubblicazione. La condivisione ha attirato l’attenzione sui rischi legati all’uso delle tecnologie di intelligenza artificiale e alle conseguenze di un uso improvvisato dei contenuti generati digitalmente.

Donald Trump ha scatenato una serie di reazioni surreali dopo aver condiviso un’immagine creata dall’intelligenza artificiale che lo ritrae in una veste quasi divina, un contenuto che è stato rimosso poco dopo la pubblicazione. L’episodio, avvenuto sul suo profilo Truth Social, segue le recenti critiche rivolte dal al Papa e ha spinto Stephen Colbert a dedicare un intero segmento del Late Show all’analisi di quella che appare come una composizione visiva decisamente bizzarra. L’estetica del salvatore digitale tra simbolismo e confusione. La controversia nasce da un file digitale che mostra il volto di Trump sovrapposto a quello di Gesù, una scelta iconografica che ha lasciato perplessi gli osservatori.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trump e l’IA divina: surreale che ha scatenato il caos

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