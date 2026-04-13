Trump si ritrae con l’IA mentre emana luce divina e cura un malato

Durante un evento pubblico, un uomo vestito con tunica bianca e rossa è stato fotografato mentre si posizionava con una mano sulla fronte di una persona malata. Accanto a lui, una luce intensa e bianca sembrava emanare da dietro la figura, creando un effetto visivo suggestivo. La scena ha attirato l’attenzione di testimoni e ha generato commenti sui social network. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata riguardo all’evento.

E’ l’immagine creata con l’Intelligenza artificiale postata sul suo account Truth dal presidente Usa, poco dopo aver attaccato duramente in un altro post papa Leone XIV. Una foto che ha scaturito l’indignazione non solo di tutta la comunità cattolica, ma anche degli stessi sostenitori del tycoon. Tutto è nato nella notte tra domenica e lunedì, quando Donald Trump ha attaccato Papa Leone in un post su Truth. “È debole sul fronte della criminalità e pessimo in politica estera. Parla della paura nei confronti dell’amministrazione Trump, ma non menziona la paura che la chiesa cattolica — e tutte le altre organizzazioni cristiane — hanno provato durante il Covid, quando venivano arrestati sacerdoti, ministri di culto e chiunque altro per aver celebrato funzioni religiose”, ha scritto il presidente americano.🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Trump si ritrae con l’IA mentre emana luce divina e cura un malato Leggi anche: Dopo l’attacco al Papa, Trump si ritrae su Truth con l’intelligenza artificiale: è un messia che emana luce divina su un malato Trump si "trasforma" nel Messia. Posta una foto generata con l'IA nei panni di Gesù mentre cura un malatoIl presidente americano, Donald Trump , dopo aver pesantemente attaccato Papa Leone XIV, ha pubblicato su Truth un’immagine generata...