Trump come Gesù | ecco l' immagine che ha scatenato le polemiche

Recentemente, sui social media è circolata un'immagine che raffigura l'ex presidente degli Stati Uniti in modo simile a una figura religiosa, suscitando numerose reazioni e polemiche. La diffusione dell’immagine ha attirato l'attenzione di molte persone, generando discussioni acceso sui limiti della rappresentazione pubblica e sulla sensibilità culturale. La vicenda si inserisce nel più ampio contesto di una comunicazione spesso provocatoria e controversa che caratterizza le sue campagne mediatiche.

Se c'è una cosa a cui Donald Trump ci ha ormai abituati, è sicuramente una campagna mediatica sopra le righe e ben diversa rispetto a quella di un presidente degli Stati Uniti più "tradizionale". E di continuo scoppiano polemiche per ciò che scrive o pubblica sui social, alimentate soprattutto dai dem negli Usa e da tutti quei gruppi e partiti che, qui in Europa, lo hanno eletto come loro nemesi. L'ultima del tycoon sui social, però, ha generato malumori anche tra le fila di uno dei suoi gruppi di supporter più consistente, ovvero i cattolici americani. Il presidente, infatti, ha condiviso su Truth un'immagine realizzata con l'intelligenza artificiale, che lo ritrae nei panni di Gesù intento a curare un anziano malato in un letto.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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