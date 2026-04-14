Iran effetti della guerra sul Patto di Stabilità | sì o no alla modifica Ue

In Europa si discute se modificare o meno il Patto di Stabilità alla luce delle conseguenze della guerra in Iran. La questione riguarda le possibili ripercussioni economiche e fiscali che il conflitto ha generato, portando alcune istituzioni a riconsiderare le regole di bilancio e finanza pubblica. La decisione potrebbe influenzare le politiche di spesa e di stabilità dei paesi membri.

Modifica sì o modifica no al Patto di Stabilità, con gli effetti dello scenario creato in seguito alla guerra all’Iran. Fermare le condizioni Ue potrebbe da un lato servire per evitare un aumento dell’inflazione dall’altro lo stop potrebbe invece esser opportuno soltanto in caso di recessione. Sono in sostanza le due posizioni – espresse in un colloquio con LaPresse – dall’ ex ministro dell’Economia Giovanni Tria e da mister spending review Carlo Cottarelli. L’ex ministro Tria è favorevole. “Sì alla sospensione o, meglio, alla modifica del Patto di stabilità e crescita ma per investimenti mirati ed evitare una spirale inflazionistica, non per interventi sconsiderati dal lato della spesa pubblica”, afferma Tria d’accordo con la richiesta del governo ai partner Ue per fronteggiare la crisi energetica dovuta alla guerra tra Usa e Iran.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran, effetti della guerra sul Patto di Stabilità: sì o no alla modifica Ue Crisi in Iran: Meloni propone stop al Patto di Stabilità UEDurante l’intervento in Aula, Meloni ha prospettato la possibilità di una sospensione collettiva delle regole europee sul Patto di stabilità e... Leggi anche: L’Ue apre alla sospensione del patto di stabilità per la crisi a Hormuz?