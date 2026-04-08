La Commissione europea ha annunciato che il patto di stabilità sarà considerato violabile soltanto in caso di una grave recessione, permettendo così uno sforamento del limite del 3% del deficit. Nel frattempo, i governi di due grandi paesi europei hanno deciso di adottare misure fiscali: Roma e Berlino prevedono tasse temporanee sui profitti straordinari delle società energetiche per sostenere le imprese.

La Commissione ammetterà lo sforamento del 3% soltanto con grave recessione Roma e Berlino: tasse su extra profitti a società energetiche per aiutare le imprese. «Non c’è una situazione economica tale da giustificare la sospensione del Patto di stabilità». Una sentenza praticamente che arriva da un portavoce della Commissione europea. L’attivazione della clausola generale del Patto è prevista solo in caso «di grave recessione e a condizione che non metta in pericolo la sostenibilità fiscale nel medio termine. E al momento non siamo in questo scenario», spiega, aggiungendo che «non abbiamo ricevuto richieste dagli Stati per valutare la possibilità di attivare la clausola nazionale di salvaguardia che sospende il Patto di stabilità per mitigare l’aumento dei prezzi dell’energia. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Ue folle: Patto di stabilità inviolabile

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