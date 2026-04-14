Dopo le dichiarazioni di Donald Trump rivolte alla premier italiana, si sono moltiplicate le reazioni da parte di diversi esponenti politici. La leader di un partito di centrosinistra ha espresso una condanna netta dell’attacco, mentre un ex presidente del consiglio ha commentato la vicenda evidenziando alcune divergenze con l’ex inquilino di casa Bianca. La vicenda ha suscitato immediatamente commenti e prese di posizione nel panorama politico nazionale.

Dopo il durissimo attacco di Donald Trump a Giorgia Meloni, arrivano le prime reazioni del mondo politico. La leader del Pd, Elly Schlein, ha preso la parola alla Camera per difendere la premier “dopo i gravissimi attacchi del presidente americano Donald Trump, per avere doverosamente espresso solidarietà a Papa Leone. L’Italia è un paese libero e sovrano e la nostra costituzione è chiara: l’Italia ripudia la guerra. Nessun leader straniero può permettersi di insultare e minacciare il nostro Paese e il nostro governo. Chiediamo su questo condanna unanime”. L’ex presidente del Consiglio Matteo Renzi, invece, scrive sul suo profilo X: “Ecco le parole del presidente degli Stati Uniti: Meloni non ha coraggio, non la sento da tempo, non ha fatto nulla sulla sicurezza, ha fallito sui migranti, non lavora per giuste soluzioni energetiche.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Trump contro Meloni, le reazioni. Schlein: “Ferma condanna per attacco alla premier”. Renzi: “Scaricata dal suo guru”

Renzi, Meloni scaricata dal suo guru, il crollo è appena cominciatoEcco le parole del presidente degli Stati Uniti: Meloni non ha coraggio, non la sento da tempo, non ha fatto nulla sulla sicurezza, ha fallito sui...

Meloni chiama Schlein e tutte le opposizioni sulla crisi in Iran, anche Renzi e Calenda aprono alla premier: «Sbaglia chi le ha detto no»La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha telefonato a Elly Schlein per fare il punto sulla situazione internazionale.