Meloni chiama Schlein e tutte le opposizioni sulla crisi in Iran anche Renzi e Calenda aprono alla premier | Sbaglia chi le ha detto no

La presidente del Consiglio ha chiamato la leader dell’opposizione per discutere della crisi in Iran. Anche alcuni esponenti dell’opposizione, tra cui Renzi e Calenda, hanno espresso disponibilità a collaborare con la premier. La conversazione si è concentrata sulla situazione internazionale e sulle possibili risposte politiche, mentre tutte le parti coinvolte hanno aperto a un confronto più ampio.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha telefonato a Elly Schlein per fare il punto sulla situazione internazionale. Oltre alla segretaria del Pd, la premier ha sentito al telefono tutti i leader delle opposizioni, per aggiornarli sulla crisi iraniana. Stando a quanto trapela, la premier avrebbe assicurato che aggiornerà le opposizioni per le vie brevi sull’evolversi della situazione. Dopo la segretaria del Pd, Meloni ha contattato il leader del M5s Giuseppe Conte, quelli di Avs Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, il presidente di Italia Viva, Matteo Renzi, e il segretario di Azione, Carlo Calenda. La telefonata Meloni-Schlein dopo il botta e risposta. 🔗 Leggi su Open.online

Meloni apre al confronto con le opposizioni sulla crisi in Iran

Meloni tende la mano a Schlein: «L'invito alle opposizioni sulla crisi resta valido». La segretaria dem: «La premier posi la clava»

