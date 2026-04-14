Trump contro Meloni l' accusa alla premier sulla guerra | Lei è inaccettabile pensavo avesse coraggio

Donald Trump ha criticato duramente la premier italiana, sostenendo che la sua posizione sulla guerra sia inaccettabile e che si aspettasse più coraggio da parte sua. La sua presa di posizione rappresenta un cambio di rotta rispetto alle dichiarazioni precedenti, e ha suscitato reazioni nel panorama politico internazionale. La vicenda si inserisce in un contesto di tensioni tra le due figure, con battute che hanno attirato l'attenzione dei media.

Donald Trump rompe con Giorgia Meloni dopo le ultime dichiarazioni della premier. Nel corso di un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, il presidente americano ha puntato il dito contro la leader FdI in quanto “scioccato da lei perché pensavo avesse coraggio” e, sulla questione guerra in Iran, accusata di voler far fare “all’America il lavoro per lei”. Ma non solo, perché il tycoon ha detto che la premier è “diversa da quello che pensavo, non è più la stressa persona”. E sulle parole su Papa Leone che Meloni ha definito inaccettabili, Trump è andato al contrattacco: “È lei che è inaccettabile“. Notizia in aggiornamento...🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Trump contro Meloni, l'accusa alla premier sulla guerra: "Lei è inaccettabile, pensavo avesse coraggio" Appendino contro Meloni: Trump allucinante, quale è la posizione di Meloni Vogliamo un sussulto Leggi anche: Trump: «Scioccato da Meloni, mi sbagliavo su di lei: pensavo avesse coraggio. Il Papa non capisce che l'Iran è una minaccia nucleare» Trump al Corriere, 'scioccato da Meloni, pensavo avesse coraggio'"Giorgia Meloni non vuole aiutarci nella guerra, sono scioccato": lo afferma Donald Trump parlando al telefono con il Corriere della Sera.