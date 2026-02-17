Board of Peace di Trump compatta le opposizioni Schlein a Meloni | Rispetti la Costituzione

Il rifiuto del Board of Peace di Trump ha diviso il Parlamento e ha portato le opposizioni a unirsi contro l’ex presidente. Schlein ha rivolto un appello a Meloni, chiedendole di rispettare la Costituzione. La richiesta arriva dopo che il Consiglio ha approvato una serie di decisioni che suscitano forti contestazioni. La ministra Meloni non ha ancora risposto pubblicamente alle critiche.

(Adnkronos) – Un inedito. Il no a Trump e al Board of Peace bipolarizza il Parlamento come raramente accaduto nell'attuale legislatura. Tutte le opposizioni hanno sottoscritto e votato una risoluzione unitaria. Elly Schlein, appena finita la votazione, si infila nel corridoio fumatori. "La risoluzione Schlein, Conte, Fratoianni, Bonelli, Richetti, Boschi, Magi. Un bell'effetto, no?", commenta la – 'testardamente unitaria'- segretaria del Pd. Per oggi va così e Antonio Tajani finisce nel mirino degli attacchi delle opposizioni. Gli ricordano le parole di Marina Berlusconi su Trump.