Trump contro il Papa scatena la rivolta dei cattolici americani

Negli Stati Uniti, le dichiarazioni di un ex presidente contro il Papa hanno causato reazioni forti, specialmente tra i cattolici conservatori. Alcune figure all’interno del mondo religioso hanno espresso dissenso, mentre i commenti hanno suscitato preoccupazioni tra gli alleati politici in vista delle prossime elezioni presidenziali. La vicenda ha acceso un dibattito pubblico che coinvolge diverse fazioni politiche e religiose del paese.

Roma - Dure reazioni negli Stati Uniti dopo le parole di Trump contro il Pontefice, con critiche interne al mondo conservatore e timori politici in vista delle elezioni. Si apre una frattura inattesa tra Donald Trump e una parte significativa della destra religiosa americana, dopo le recenti dichiarazioni del tycoon contro Papa Leone XIV. Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, l’episodio avrebbe provocato una forte indignazione tra ambienti cattolici ed evangelici, tradizionalmente vicini al Partito Repubblicano. Al centro delle polemiche non solo le parole rivolte al Papa, ma anche la diffusione – poi rimossa – di un’immagine generata con intelligenza artificiale che raffigurava Trump in una posa assimilabile a quella di Cristo.🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Trump contro il Papa scatena la rivolta dei cattolici americani Donald Trump threatens to invade the Vatican Leggi anche: Capo dei vescovi americani, 'da Trump parole denigratorie verso il Papa' Leggi anche: Leone XIV batte Trump nei sondaggi Usa: il Papa è più popolare dei politici americani