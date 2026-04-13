Capo dei vescovi americani ' da Trump parole denigratorie verso il Papa'

L'arcivescovo Paul S. Coakley, presidente della Conferenza episcopale statunitense, ha espresso il suo disappunto per le parole di Donald Trump nei confronti del Papa. Secondo quanto riportato, l'ex presidente avrebbe fatto dichiarazioni denigratorie nei confronti del leader della Chiesa cattolica. La notizia è stata confermata da fonti vicine alla Conferenza episcopale, che hanno riferito anche l'atteggiamento sconfortato dell'arcivescovo di fronte a queste affermazioni.