Capo dei vescovi americani ' da Trump parole denigratorie verso il Papa'
L'arcivescovo Paul S. Coakley, presidente della Conferenza episcopale statunitense, ha espresso il suo disappunto per le parole di Donald Trump nei confronti del Papa. Secondo quanto riportato, l'ex presidente avrebbe fatto dichiarazioni denigratorie nei confronti del leader della Chiesa cattolica. La notizia è stata confermata da fonti vicine alla Conferenza episcopale, che hanno riferito anche l'atteggiamento sconfortato dell'arcivescovo di fronte a queste affermazioni.
L'arcivescovo Paul S. Coakley, presidente della Conferenza episcopale statunitense, si dice sconfortato dall'attacco di Donald Trump al Papa. "Sono affranto per il fatto che il presidente abbia scelto di scrivere parole così denigratorie sul Santo Padre. Papa Leone non è il suo rivale; né il Papa è un politico. È il Vicario di Cristo che parla dalla verità del Vangelo e per la cura delle anime", ha affermato in una dichiarazione, come riporta Reuters sul sito.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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