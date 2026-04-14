Trump cancella l’immagine sacrale | la difesa del ruolo da medico

Donald Trump ha spiegato di aver deciso di eliminare un’immagine digitale creata con intelligenza artificiale, che lo raffigurava in modo quasi sacro. La scelta è arrivata dopo alcune dichiarazioni in cui ha criticato il Papa. La vicenda ha attirato l’attenzione sui limiti e le implicazioni dell’uso di immagini generate artificialmente nel contesto pubblico. La decisione è stata comunicata attraverso un commento ufficiale dell’ex presidente.

Donald Trump ha giustificato la rimozione di un’immagine digitale generata tramite intelligenza artificiale che lo ritraeva in una veste quasi sacrale, dopo aver scagliato duri attacchi contro il Papa. L’episodio, avvenuto nel pieno del suo secondo mandato iniziato quindici mesi fa, rientra in un quadro comunicativo caratterizzato da una forte componente messianica e da una costante contrapposizione verso chiunque esprima dissenso. La dinamica dell’immagine rimossa e le giustificazioni della Casa Bianca. Il dibattito è esploso a seguito della decisione del presidente statunitense di cancellare un contenuto multimediale che lo mostrava come una figura religiosa, subito dopo le dichiarazioni critiche rivolte a Leone XIV.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trump cancella l’immagine “sacrale”: la difesa del ruolo da medico Donald Trump cancella il post virale e cambia versione: “Facevo il medico, non Dio”Il presidente Donald Trump ha cancellato un’immagine controversa pubblicata sul suo profilo Truth Social che lo ritraeva in abiti simili a quelli di... Calciomercato Inter, difesa verso una rivoluzione totale: l’analisi completa ruolo per ruolo in vista dell’estateBastoni Barcellona, la rivelazione di Cubarsi: messaggio per il difensore dell’Inter? Como, Kempf ammette: «Sogno ancora di vestire la maglia della... FUORI CONTROLLO TRUMP SI CREDE IL PAPA “Leone pessimo”. “Non mi fa paura” - Meloni condanna tardi: “È inaccettabile”. Prevost: “Continuerò a dire no alla guerra”. Donald cancella un meme blasfemo. Hormuz, blocco navale Usa suicida di Salvatore - facebook.com facebook The Street - Le news da Wall Street con @sspatti WS in rialzo, spera in accordo Usa-Iran #Trump: al via blocco nello stretto di #Hormuz Trump non si scusa con il Papa, cancella post in cui sembrava Gesù Goldman Sachs: vendite record da trading di x.com