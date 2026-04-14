Trump attacca Meloni | Sono scioccato non vuole aiutarci nella guerra Io inaccettabile sul Papa? Lei lo è E critica ancora Prevost

In un intervento pubblico, un esponente politico ha espresso sorpresa e delusione nei confronti di un'altra figura di spicco del governo, accusandola di mancare di sostegno in un conflitto internazionale. Ha inoltre commentato negativamente il comportamento di un rappresentante religioso, definendolo inaccettabile, e ha criticato una seconda persona per non aver fornito il supporto atteso. Le dichiarazioni sono state fatte in un contesto di tensione politica e diplomatica.

Giorgia Meloni? “Sono scioccato da lei. Pensavo che avesse coraggio, mi sbagliavo. Non vuole aiutarci nella guerra “. A pronunciare queste parole, in un’intervista telefonica al Corriere della Sera, è il presidente degli Stati Uniti. Donald Trump attacca la premier e chiede anche quale sia la reazione degli italiani alle scelte di Meloni: “Piace il fatto che la vostra presidente non stia facendo nulla per ottenere il petrolio? Piace alla gente? Non posso immaginarlo”, sottolinea il tycoon. Meloni “dice semplicemente che l’Italia non vuole essere coinvolta. Anche se l’Italia ottiene il suo petrolio da là, anche se l’America è molto importante per l‘Italia”, continua.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Trump attacca Meloni: “Sono scioccato, non vuole aiutarci nella guerra. Io inaccettabile sul Papa? Lei lo è”. E critica ancora Prevost MELONI VS TRUMP: SUE PAROLE INACCETTABILI CI VUOLE RISPETTO PER GLI ITALIANI E GLI ALLEATI NATO Leggi anche: Iran, Trump contro Meloni: «Non vuole aiutarci, sono scioccato». E attacca di nuovo Papa Leone XIV: «Non ha idea di cosa sta succedendo» Leggi anche: Trump: «Scioccato da Meloni. Mi sbagliavo su di lei, non vuole aiutarci. Il Papa non capisce che l'Iran è una minaccia nucleare»