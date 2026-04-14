Il giorno seguente alle dichiarazioni di Donald Trump rivolte al Papa e alla posizione della premier italiana sulla crisi in Iran, da Washington arrivano commenti forti. Trump ha criticato pubblicamente la leader italiana, affermando di essere scioccato e sostenendo che l’Iran potrebbe mettere in crisi l’Italia in breve tempo. Le sue parole si inseriscono in un clima di tensione tra le rispettive posizioni politiche sul tema internazionale.

Il giorno dopo le dichiarazioni offensive di Donald Trump contro Papa Leone XIV, sul tema della guerra in Iran, e la solidarietà al Pontefice espressa dalla premier italiana Giorgia Meloni, da Washington arrivano le frasi piccate del presidente americano. Parole dure, inattese, quelle espresse in un colloquio di Trump con il “ Corriere della Sera”. “Piace il fatto che la vostra presidente non stia facendo nulla per ottenere il petrolio? Piace alla gente? Non posso immaginarlo. Sono scioccato da lei. Pensavo che avesse coraggio, mi sbagliavo”. Trump attacca la Meloni: “Non coglie la minaccia dell’Iran”. “Sono scioccato, è inaccettabile, perché non le importa se l’Iran ha una arma nucleare e farebbe saltare in aria l’Italia in due minuti se ne avesse la possibilità.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Trump attacca Meloni: “Sono scioccato, non ha compreso che l’Iran può far saltare l’Italia in due minuti”

Leone XIV su Trump: “La minaccia contro l’Iran non è accettabile, tornare al tavolo negoziale”

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