Trump attacca Meloni | Sono scioccato lei è inaccettabile e non ha coraggio

Il 2023 si conclude con una dichiarazione del precedente presidente degli Stati Uniti, che ha commentato duramente l’attuale premier italiana. Durante un evento pubblico, ha espresso sorpresa e disapprovazione per alcune scelte del governo, definendole inaccettabili e prive di coraggio. Le sue parole hanno suscitato attenzione, in un momento in cui i rapporti tra i due paesi sono spesso oggetto di analisi e discussioni.