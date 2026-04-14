Trump attacca Meloni | Sono scioccato lei è inaccettabile e non ha coraggio
Il 2023 si conclude con una dichiarazione del precedente presidente degli Stati Uniti, che ha commentato duramente l’attuale premier italiana. Durante un evento pubblico, ha espresso sorpresa e disapprovazione per alcune scelte del governo, definendole inaccettabili e prive di coraggio. Le sue parole hanno suscitato attenzione, in un momento in cui i rapporti tra i due paesi sono spesso oggetto di analisi e discussioni.
Donald Trump attacca Giorgia Meloni. “Piace il fatto che la vostra presidente (del Consiglio, ndr) non stia facendo nulla per ottenere il petrolio? Piace alla gente? Non posso immaginarlo. Sono scioccato da lei. Pensavo che avesse coraggio, mi sbagliavo”, ha detto il presidente degli Stati Uniti in un’intervista al Corriere della Sera. “Dice semplicemente che l’Italia non vuole essere coinvolta “, “anche se l’Italia ottiene il suo petrolio da là, anche se l’America è molto importante per l’Italia. Non pensa che l’Italia dovrebbe essere coinvolta. Pensa che l’America dovrebbe fare il lavoro per lei”. “Non vuole aiutarci con la Nato, non vuole...🔗 Leggi su Lapresse.it
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