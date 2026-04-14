Trump attacca Meloni Schlein la difende | ‘Nessuno manchi di rispetto all’Italia’

In una recente disputa politica, il presidente degli Stati Uniti ha rivolto critiche a una figura politica italiana, suscitando reazioni divergenti. La leader dell’opposizione ha scelto di intervenire pubblicamente, sottolineando l’importanza di rispettare l’Italia, nonostante le differenze politiche. La questione ha attirato l’attenzione dei media e ha portato a un confronto tra le due figure che rappresentano opposte posizioni.

Schlein prende posizione: “Difendiamo l’Italia, anche se siamo avversari”. È Elly Schlein si prende la scena e scende in campo di difesa dell’esecutivo dopo le parole del presidente degli Stati Uniti. Dopo l’attacco di Donald Trump a Giorgia Meloni, la segretaria del Pd sceglie una linea netta, senza ambiguità: difendere la premier in quanto rappresentante del Paese. “ L’Italia è un Paese libero e sovrano ”, afferma. Ma soprattutto chiarisce il principio: “Siamo avversari politici, ma non accettiamo attacchi né mancanza di rispetto da governi stranieri”. Una presa di posizione che sposta il piano dello scontro: dalla polemica interna alla difesa istituzionale.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Trump attacca Meloni, Schlein la difende: ‘Nessuno manchi di rispetto all’Italia’ Schlein alla Camera difende Meloni da Trump: Nessuno attacchi Governo italiano, noi per la pace(Agenzia Vista) Roma, 14 aprile 2026 "Voglio esprimere la nostra più ferma condanna che, sono certa, sarà unanime in quest'aula per l'attacco del... Schlein alla Camera difende Meloni da Trump: Nessuno attacchi Governo italiano, noi per la pace – Il video(Agenzia Vista) Roma, 14 aprile 2026 "Voglio esprimere la nostra più ferma condanna che, sono certa, sarà unanime in quest'aula per l'attacco del...