Dopo le dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti che ha criticato il premier italiano, diverse figure politiche italiane si sono espresse a sostegno del leader. La leader del partito di sinistra ha dichiarato che nessun leader straniero può minacciare l’Italia, mentre altri esponenti politici, tra cui alcuni oppositori e membri del governo, hanno espresso solidarietà al premier, condannando le parole del presidente americano. La vicenda ha suscitato reazioni trasversali nel panorama politico nazionale.

“L’Italia è un paese libero e sovrano-continua la segretari dem –nessun capo di Stato straniero può rivolgersi con questa grave mancanza di rispetto nei confronti del nostro Paese e del nostro Governo“. Se è infatti vero che lei e Meloni sono avversarie politiche, è in momenti come questi che bisogna ricordarsi che“siamo tutti cittadini italiani e non accettiamo attacchi da altri Paesi“. A farle eco Carlo Calenda, leader di Azione, che sui social scrive: “Meloni ha avuto coraggio a fare ciò che andava fatto da tempo: dire basta questo pazzo.Spero davvero che davanti a questo attacco al nostro paese saremo tutti compatti nel respingerlo al mittente“.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Trump attacca Meloni, Schlein fa scudo al premier: “Nessun leader straniero può minacciare l’Italia”

Come ha reagito la politica all’attacco di Trump verso Meloni. La rivale Schlein: «Nessun capo di Stato può permettersi di minacciare»Solidarietà unanime, ma con dei distinguo: queste le reazioni all’attacco frontale di Trump nei confronti della premier Giorgia Meloni.

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Trump attacca il Papa, analisi Spin Factor: 93% utenti social contro presidente Usa x.com