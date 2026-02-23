Su Rogoredo Schlein attacca | Meloni si scusi La premier | Massimo rigore nessuno scudo

Schlein critica Meloni per le sue dichiarazioni, accusandola di aver messo in discussione il rispetto delle forze dell’ordine durante un intervento pubblico. La premier risponde ribadendo l’impegno a mantenere alta la severità e respinge ogni tentativo di giustificare comportamenti che possano minare la fiducia nelle istituzioni. La discussione si accende mentre si approfondiscono le modalità di gestione delle proteste nelle aree urbane, con un’attenzione particolare alla sicurezza pubblica.

Roma, 23 feb. (askanews) – “Chi indossa una divisa e rappresenta le Istituzioni ha il dovere di farlo con il massimo del rigore. E con chi sbaglia, a maggior ragione perché indossa quella divisa, occorre essere implacabili. La giustizia farà il suo corso e confidiamo che sia determinata, anche perché – a differenza di quello che leggo – non esiste alcuno ‘scudo penale'”. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni interviene con una dichiarazione al termine di una giornata di polemiche dopo le notizie sul fermo di Carmelo Cinturrino, l’agente di polizia accusato di aver ucciso a Rogoredo Abderrahim Mansouri e di aver simulato la legittima difesa. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Meloni sul poliziotto Cinturrino: “Fatto gravissimo, ha tradito la nazione”. Schlein attacca: “Il governo ritiri lo scudo penale”L’arresto dell’assistente capo Carmelo Cinturrino, accusato di aver ucciso un giovane a Rogoredo, ha suscitato forti polemiche.

