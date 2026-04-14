Trump attacca Meloni | È lei inaccettabile non vuole aiutarci in guerra Poi nuovo affondo sul Papa

Durante un’intervista al Corriere della Sera, l’ex presidente degli Stati Uniti ha criticato duramente la premier italiana, affermando che non sarebbe disponibile ad aiutare in una guerra. La polemica è seguita alle dichiarazioni della stessa leader, che aveva definito “inaccettabili” alcune parole del presidente statunitense riguardo al Papa. La discussione tra le due figure politiche si inserisce in un contesto di tensioni pubbliche tra le due nazioni.

Roma, 14 aprile 2026 – Donald Trump a muso duro contro Giorgia Meloni. L’ attacco frontale arriva senza esclusione di colpi in un’intervista esclusiva al Corriere della Sera, dopo che ieri sera la premier italiana aveva definito “inaccettabili” le parole del presidente Usa su Papa Leone XIV. Una chiamata durata poco più di sei minuti in cui numero uno della Casa Bianca riserva diverse stoccate alla presidente del Consiglio. Nel mirino, in primis, la posizione italiana nella guerra all’Iran. "Giorgia Meloni non vuole aiutarci nel conflitto, sono scioccato", dice in un colloquio telefonico con il quotidiano. "Piace il fatto che la vostra presidente non stia facendo nulla per ottenere il petrolio? - chiede il tycoon - Piace alla gente? Non posso immaginarlo.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump attacca Meloni: “È lei inaccettabile, non vuole aiutarci in guerra”. Poi nuovo affondo sul Papa MELONI VS TRUMP: SUE PAROLE INACCETTABILI CI VUOLE RISPETTO PER GLI ITALIANI E GLI ALLEATI NATO Leggi anche: Trump attacca Meloni: “Sono scioccato, non vuole aiutarci nella guerra. Io inaccettabile sul Papa? Lei lo è”. E critica ancora Prevost Leggi anche: Iran, Trump contro Meloni: «Non vuole aiutarci, sono scioccato». E attacca di nuovo Papa Leone XIV: «Non ha idea di cosa sta succedendo»