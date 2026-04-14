Trump attacca Meloni | È inaccettabile mi sbagliavo su di lei Crosetto | Essere alleati

L'ex presidente degli Stati Uniti ha espresso delusione nei confronti della leader italiana, affermando di essersi sbagliato su di lei. La critica nasce dopo che la premier italiana ha commentato la difesa del papa Leone XIV, definendo inaccettabili alcune dichiarazioni del presidente americano. Un altro esponente politico italiano ha commentato la situazione, sottolineando l'importanza di mantenere rapporti di alleanza. La vicenda ha suscitato reazioni nel panorama politico internazionale.

AGI - Donald Trump ha criticato la premier italiana Giorgia Meloni per avere difeso papa Leone XIV definendo "inaccettabili" l'attacco del presidente americano. "È lei che è inaccettabile, perché non le importa se l'Iran ha una arma nucleare e farebbe saltare in aria l'Italia in due minuti se ne avesse la possibilità", ha detto al Corriere della Sera. Meloni "piace alla gente? Non posso immaginarlo. Sono scioccato da lei. Pensavo che avesse coraggio, mi sbagliavo", ha aggiunto. Il petrolio. "Piace il fatto che la vostra presidente (del Consiglio, ndr) non stia facendo nulla per ottenere il petrolio?", ha chiesto Trump al Corriere. "Dice semplicemente che l'Italia non vuole essere coinvolta.🔗 Leggi su Agi.it

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MELONI VS TRUMP: SUE PAROLE INACCETTABILI CI VUOLE RISPETTO PER GLI ITALIANI E GLI ALLEATI NATO

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