L’ex presidente degli Stati Uniti ha rivolto dure critiche alla premier italiana e al Papa, sostenendo che non comprendono cosa stia succedendo in Iran. Le sue dichiarazioni sono arrivate in un momento di tensione diplomatica e potrebbero influenzare i prossimi colloqui tra le parti. Fonti ufficiali indicano che i contatti previsti potrebbero essere ripresi tra due giorni, ma non si terranno in Pakistan come inizialmente ipotizzato.

Donald Trump torna ad alzare i toni dello scontro internazionale, rivolgendo critiche pesantissime sia alla Presidente del Consiglio italiana, Giorgia Meloni, sia a Papa Francesco. In una telefonata intercorsa con il Corriere della Sera, il presidente americano ha definito "inaccettabile" la posizione della Premier sulle recenti polemiche riguardanti il Vaticano, accusandola di sottovalutare il pericolo rappresentato da Teheran. L'affondo contro Meloni e il pericolo nucleare Secondo Trump, la Premier italiana non comprenderebbe la gravità della situazione mediorientale: «A lei non importa se l’Iran ha una arma nucleare», ha dichiarato il tycoon, aggiungendo un monito inquietante per il nostro Paese: «L’Iran farebbe saltare in aria l’Italia in due minuti se ne avesse la possibilità».🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Trump attacca Meloni e il Papa: «Non capiscono cosa sta accadendo in Iran». I colloqui potrebbero riprendere tra due giorni, non in Pakistan

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