Iran le navi di Trump si avvicinano Teheran | pronti a riprendere i colloqui

La tensione tra Iran e Stati Uniti cresce ancora, con le navi americane che si avvicinano alle coste iraniane. Teheran avverte che potrebbe riprendere i colloqui, ma nel frattempo minaccia l’Europa, accusando i Paesi di aver commesso un grave errore inserendo i Pasdaran tra i gruppi terroristici. La situazione resta calda e incerta, con possibili sviluppi in vista.

La tensione tra Stati Uniti e Iran torna a salire.

L’attuale situazione in Iran ha attirato l’attenzione internazionale a causa delle tensioni tra le autorità e i manifestanti pacifici.

Aerei C-17A e C-5M verso il Medio Oriente. Gli Usa accerchiano l'Iran. Trump: Navi in viaggio, speriamo di non doverle usareCresce la tensione tra Stati Uniti e Iran: Washington rafforza la presenza militare in Medio Oriente e impone nuove sanzioni, mentre Teheran minaccia l’Europa e apre a negoziati equi. Sullo sfondo, ... msn.com

Pronti a colpire. Dieci navi e quattro scenari per Trump in IranI movimenti militari vanno più veloci della diplomazia, anche se provano a mediare i big arabi: la Turchia propone un vertice a tre, ma le condizioni poste da ... huffingtonpost.it

#TG2000 - Resta alta la tensione in Iran, dopo l’invio di navi statunitensi nell’area ma Trump dichiara: “Sarebbe fantastico non attaccare”. #30gennaio #TV2000 #Iran #Trump facebook

Gli Usa alzano il pressing sull’Iran con dieci navi da guerra. I russi pronti a evacuare la centrale nucleare di Bushehr. di @stegraziosi x.com