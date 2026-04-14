Trump attacca il Papa Diocesi di Capua e Caserta fanno quadrato | Solidarietà piena a Leone XIV

In un episodio che ha attirato l’attenzione, l’ex presidente ha rivolto critiche al Papa, mentre le diocesi di Capua e Caserta hanno espresso solidarietà a un’istituzione religiosa di lunga tradizione. La reazione delle diocesi locali si è manifestata con una dichiarazione di supporto, mantenendo un tono di unità e vicinanza alle figure religiose coinvolte. La vicenda si inserisce in un contesto di tensione tra figure pubbliche e ambienti ecclesiastici.