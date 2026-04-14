Trump attacca il Papa Diocesi di Capua e Caserta fanno quadrato | Solidarietà piena a Leone XIV
In un episodio che ha attirato l’attenzione, l’ex presidente ha rivolto critiche al Papa, mentre le diocesi di Capua e Caserta hanno espresso solidarietà a un’istituzione religiosa di lunga tradizione. La reazione delle diocesi locali si è manifestata con una dichiarazione di supporto, mantenendo un tono di unità e vicinanza alle figure religiose coinvolte. La vicenda si inserisce in un contesto di tensione tra figure pubbliche e ambienti ecclesiastici.
Una presa di posizione forte, chiara e carica di significato spirituale arriva dalle Chiese di Terra di Lavoro. L’Arcidiocesi di Capua e la Diocesi di Caserta hanno diffuso un messaggio ufficiale di solidarietà nei confronti di Papa Leone XIV, finito al centro di un duro attacco verbale.🔗 Leggi su Casertanews.it
Trump attacca Papa Leone XIV: è un deboleIl presidente americano Donald Trump attacca Papa Leone XIV: “È debole sul crimine e terribile in politica estera“.
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28/03/2028 A dialogo con Don Eduardo Scognamiglio. #LaudatoSii #Progetto #DiocesiCaserta #ArcidiocesiCapua - facebook.com facebook