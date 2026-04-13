Trump attacca Papa Leone XIV | è un debole

Il presidente degli Stati Uniti ha criticato pubblicamente Papa Leone XIV, definendolo debole nel gestire i problemi legati alla criminalità e inefficace nelle questioni di politica estera. La dichiarazione è stata rilasciata durante un intervento pubblico, senza specificare ulteriori dettagli o motivazioni. La critica si inserisce in un contesto di tensioni tra le autorità statunitensi e la Chiesa, con riferimenti diretti alle capacità del Papa di affrontare le sfide internazionali.

Il presidente americano Donald Trump attacca Papa Leone XIV: “È debole sul crimine e terribile in politica estera“. Ha poi aggiunto che PApa Leone è in Vaticano solo grazie a lui. Dopo aver criticato il Papa, Trump pubblica un’immagine generata dall’IA che lo raffigura come Gesù Cristo. Attacco senza precedenti del presidente americano Donald Trump nei confronti di Papa Leone XIV. “Papa Leone è DEBOLE sul crimine, e terribile in politica estera. Parla della ‘paura’ dell’amministrazione Trump, ma non menziona la PAURA che la Chiesa cattolica, e tutte le altre organizzazioni cristiane, hanno avuto durante il COVID quando arrestavano sacerdoti, ministri e chiunque altro per aver celebrato funzioni religiose, anche all’aperto, e stando a circa tre metri o persino sei metri di distanza.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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Trump contro Leone XIV: “Un debole e un pessimo politico, senza di me non sarebbe Papa”Attacco frontale del presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump a Papa Leone XIV.

Re Carlo e Camilla interano Papa Leone XIV