Durante un viaggio in volo, l’ex presidente degli Stati Uniti ha pubblicato un messaggio su Truth in cui ha fatto riferimento a Leone XIV e si è paragonato a Cristo, suscitando una reazione dalla stampa e dai commentatori. La dichiarazione ha attirato l’attenzione sui social, dove sono stati sollevati dubbi sulla pertinenza e sul tono delle affermazioni. Nessuna reazione ufficiale è arrivata finora da parte delle autorità religiose o delle istituzioni coinvolte.

Donald J. Trump in un post su Truth, pubblicato mentre era ancora sull’Air Force One di ritorno dalla Florida, ha attaccato duramente Papa Leone XIV, definendolo “ debole sul fronte della criminalità” e “ pessimo in politica estera”, fino a rivendicare: “ Se io non fossi alla Casa Bianca, Leone non sarebbe in Vaticano”. La frattura tra Casa Bianca e Vaticano esplode mentre il Pontefice aveva appena convocato una veglia di preghiera per la pace a San Pietro. In quell’occasione Papa Prevost aveva parlato di porre “un argine a quel delirio di onnipotenza che attorno a noi si fa sempre più imprevedibile e aggressivo” e a lanciare un appello “Basta con l’idolatria di sé stessi e del denaro! Basta con l’esibizione della forza! Basta con la guerra!”.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - “Senza di me non sarebbe Papa”: Trump attacca Leone XIV e si raffigura come Cristo, fin dove può spingersi la provocazione

Papa Leone: Dio rifiuta la guerra, nessuno può usarlo per giustificarla

Trump si raffigura come Gesù e attacca il Papa: “Si dia una regolata”. Leone XIV: “Non ho paura di lui”Trump si raffigura come Gesù sui social e attacca il Pontefice: “Non voglio un Papa che critichi il Presidente degli Stati Uniti perché sto facendo...

Iran, la guerra in diretta: negoziati falliti, via al blocco di Hormuz. Trump attacca Leone XIV: “Senza di me non sarebbe Papa”Le ultime news dalla guerra in Iran dopo l'attacco di Israele e USA, di oggi lunedì 13 aprile: parte oggi alle 16 il blocco dei porti iraniani...