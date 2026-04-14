Trump attacca anche la Meloni Italia non rinnova accordo difesa con Israele
Nell’intervista al Corriere della Sera, l’ex presidente degli Stati Uniti ha criticato la premier italiana. Nel frattempo, il governo italiano ha deciso di non rinnovare l’accordo di cooperazione nel settore della difesa con Israele, interrompendo così un’intesa che durava da diversi anni. La decisione e le dichiarazioni sono state rese note nelle ultime ore.
Trump, in un’intervista al Corriere della Sera, attacca la premier Giorgia Meloni. Intanto, dopo anni di sostegno, l’Italia non rinnova l’intesa sulla cooperazione nel settore della difesa con Israele. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it
Trump attacca anche la Meloni. Italia non rinnova accordo difesa con Israele
Meloni prende distanze da Trump. Sospeso rinnovo automatico accordo difesa con IsraeleLa premier Meloni ha comunicato la decisione del governo di sospendere il rinnovo automatico dell’accordo di difesa con Israele.
Meloni congela l’accordo di difesa con Israele: “Sospeso il rinnovo automatico”. Flotilla, la procura di Roma contesta anche il reato di torturaVerona, 14 aprile 2026 – Il governo italiano congela l’accordo di Difesa con Israele.
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Trump alza lo scontro e attacca Meloni - facebook.com facebook
Presidente Trump attacca la premier @GiorgiaMeloni su Papa @Pontifex Leone XIV. Insegnava il leggendario Direttore Ugo Misha Stille che dalla forza dei fatti non si scappa. Ora anche il governo italiano lo vede. Congrats @viviana_mazza @Corriere @Col x.com