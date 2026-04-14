Trump attacca anche la Meloni Italia non rinnova accordo difesa con Israele

Nell’intervista al Corriere della Sera, l’ex presidente degli Stati Uniti ha criticato la premier italiana. Nel frattempo, il governo italiano ha deciso di non rinnovare l’accordo di cooperazione nel settore della difesa con Israele, interrompendo così un’intesa che durava da diversi anni. La decisione e le dichiarazioni sono state rese note nelle ultime ore.