L'ex presidente statunitense ha dichiarato di essere rimasto sorpreso dalle posizioni della premier italiana riguardo al sostegno nel conflitto in corso. Durante una conversazione telefonica con il Corriere della Sera, ha espresso il suo punto di vista sulla disponibilità dell’Italia a partecipare. Le sue parole si concentrano sulla percezione di una mancanza di aiuto da parte di Roma, senza ulteriori dettagli sul contenuto del dialogo.

“Giorgia Meloni non vuole aiutarci nella guerra, sono scioccato”: lo afferma Donald Trump parlando al telefono con il Corriere della Sera. “Piace il fatto che la vostra presidente non stia facendo nulla per ottenere il petrolio? – chiede Donald Trump – Piace alla gente? Non posso immaginarlo. Sono scioccato da lei. Pensavo che avesse coraggio, mi sbagliavo”. “E’ lei che è inaccettabile, perché non le importa se l’Iran ha una arma nucleare e farebbe saltare in aria l’Italia in due minuti se ne avesse la possibilità”. Lo ha detto Donald Trump in una telefonata con il Corriere della Sera sulle parole di Giorgia Meloni dopo l’attacco del presidente americano al Papa.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Trump al Corriere: ‘scioccato da Meloni, non vuole aiutarci nella guerra’

Trump: «Scioccato da Meloni. Mi sbagliavo su di lei, non vuole aiutarci»

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